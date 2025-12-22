SANTIAGO.-El presidente de la Corporación de Zonas Francas Santiago, Miguel Lama, informó que desde el mes de abril del 2020 hasta octubre de este año, se logró alcanzar la cifra más alta de empleos en ese sector con 200, 134 puestos directos.

Indicó que ese resultado es producto de un crecimiento sostenido en todos los parques de zonas francas del país, lo que representa un incremento acumulado de un 67 por ciento a nivel nacional.

Lama precisó que ese crecimiento vertiginoso se logró gracias a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y dijo que el parque industrial de Zonas Francas Víctor Espaillat Mera (PIVEM) aporta más de 20 mil 500 empleos equivalente al 10% del sector completo con la operación de 80 empresas entre ellas eléctricas, tabaco y textil.

Asimismo, Lama resaltó que las empresas de zonas francas de esta ciudad y el Cibao concentran más de 82 mil empleos, representando el 41% del sector a nivel nacional.

Mientras que Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Zonas Francas (ADOZONA), resaltó que el crecimiento del empleo ha estado acompañado de una transformación del perfil ocupacional, con mayor peso de actividades técnicas y especializadas.

Indicó que en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) y las empresas se han desarrollado 29, 494 acciones formativas en los últimos cinco años, con iniciativas complementarias del sector privado como CAPEX.

Dijo que más del 54 por ciento de los empleos del sector de zonas francas son desempeñados por mujeres.

De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó (Ito), expresó que el régimen de Zonas Francas en el país está integrado por 97 parques y 861 empresas y que en los últimos cinco años se han aprobado 436 nuevas empresas y 45 nuevos parques.

Del mismo modo, Bisonó destacó que en los últimos años los salarios del sector aumentaron en más de un 66 por ciento.

El encuentro fue celebrado recientemente en el Palacio Nacional con el primer mandatario de la nación y los dirigentes empresariales de zonas francas del país.