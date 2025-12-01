«Zootopia 2» conquista la taquilla mundial con cifras récord este fin de semana

Madrid.- ‘Zootopia 2‘ ha arrasado este fin de semana en la taquilla mundial con 556 millones dólares de recaudación en un fin de semana marcado por Acción de Gracias en Estados Unidos. Solo en China ha conseguido recaudar 272 millones de dólares, uno de los mejores estrenos de una película extranjera de la historia.

Según datos de la web Box Office Mojo, la película de Disney se ha estrenado en 4.000 cines en Estados Unidos y, solo en ese país, ha recaudado 156 millones de dólares.

Esta cifra sitúa a la película como el segundo mejor estreno de la historia en un fin de semana de Acción de Gracias -formado por 5 días-, solo superado por ‘Moana 2’ el año pasado (225 millones de dólares) y por encima de ‘Frozen 2’ (125 millones) en 2019.

China, fundamental en su éxito

La película original ‘Zootopia‘ se estrenó en marzo de 2016 con 75 millones de dólares y se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos recaudando 341 millones de dólares a nivel nacional y 1.020 millones de dólares en todo el mundo, según apunta Variety.

China ha sido fundamental en el éxito mundial de ‘Zootopia 2’, la cifra de su estreno en el país solo ha sido superado por ‘Avengers: Endgame’ con 330 millones de dólares.

Disney abrió en 2023 una sección dedicada a Zootopia en su parque temático de Shanghai, convirtiéndose en uno de las atracciones más populares, según señala Hollywood Reporter.

Wicked: For Good entre las más taquilleras

‘Zootopia 2’ no fue la única película taquillera de gran presupuesto que satisfizo al público en torno al Día de Acción de Gracias.

‘Wicked: For Good’, la segunda entrega de la adaptación del musical, alcanzó los 93 millones de dólares en su segundo fin de semana de estreno -63 de ellos solo en Estados Unidos-.

El tercer puesto de recaudación en Estados Unidos es para ‘Now You See Me, Now You Don’t’, seguido de ‘Predator: Badlands’ con 4.8 millones de recaudación, y ‘The Running Man’ con 3.7 millones.