El futuro ministro de Sanidad de Hungría, Zsolt Hegedűs, volvió a captar la atención pública tras protagonizar un baile en las escaleras del Parlamento de Budapest durante los actos de celebración por la asunción del nuevo gobierno y la inauguración de la Asamblea Nacional.

Vestido con traje y corbata, Hegedűs realizó movimientos enérgicos al ritmo de la música, aplaudió, hizo gestos como si tocara la guitarra y fue acompañado por los aplausos de otros asistentes, algunos de los cuales se sumaron brevemente a la escena. El episodio fue ampliamente difundido y se viralizó rápidamente.

Un gesto repetido en celebraciones políticas

El comportamiento del dirigente no fue inédito. Hegedűs ya había sido observado realizando movimientos similares durante celebraciones previas vinculadas a la victoria electoral de su espacio político en abril, así como tras el triunfo de Péter Magyar. En ambas ocasiones, sus apariciones fueron registradas en contextos de festejo público.

Cambio político y concentración en Budapest

Las celebraciones tuvieron lugar en un contexto de cambio de gobierno en Hungría, con concentraciones en el centro de Budapest, especialmente en torno a la plaza Kossuth, donde miles de personas se reunieron con banderas nacionales y de la Unión Europea.

El resultado electoral consolidó al partido Tisza como la principal fuerza parlamentaria, desplazando a la coalición Fidesz–KDNP, que había gobernado durante 16 años bajo el liderazgo de Viktor Orbán. También el partido Mi Hazánk obtuvo representación en la nueva composición legislativa.

Inicio de una nueva legislatura

La nueva Asamblea Nacional quedó formalmente constituida con la toma de posesión de los 199 diputados. En este contexto, Péter Magyar asumió como primer ministro, dando inicio a una nueva etapa política en el país.

Durante su intervención ante simpatizantes reunidos en el exterior del Parlamento, Magyar destacó el inicio de una nueva etapa institucional y llamó a la unidad, en una jornada de celebraciones que se extendió durante varias horas en la capital húngara.