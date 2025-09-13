Santo Domingo. – El dúo musical Zulinka y Miguel ha dado su primer paso en el merengue con el lanzamiento de su sencillo “Te lo Agradezco”, una versión adaptada del tema interpretado originalmente por Kany García y Carin León.

La canción fue presentada junto a un videoclip grabado en el estudio del legendario Fernando Villalona, quien ha asumido el rol de padrino artístico del proyecto. La producción audiovisual estuvo a cargo de Edwin Films, con fotografía de Eddy Rivera, y muestra el proceso creativo detrás de la grabación del tema.

Tras su presentación en el United Palace de Nueva York, donde recibieron una cálida acogida, Zulinka y Miguel continúan apostando por una propuesta musical que mezcla lo clásico con lo contemporáneo.

“Te lo Agradezco” ya está disponible en plataformas digitales y medios de comunicación, consolidando así el inicio oficial de su carrera dentro del género merenguero.