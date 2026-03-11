Santo Domingo. – Un tribunal colegiado de la provincia La Altagracia condenó a 10 años de prisión a una ciudadana argentina y a un dominicano tras establecer el Ministerio Público su responsabilidad penal en un caso de tráfico de drogas ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Los condenados son Florencia Milagros Otaduy, de 31 años, y Manuel Alejandro D’Oleo Cuello, quienes además deberán pagar una multa de 250 mil pesos, mientras que el tribunal ordenó el decomiso de varios objetos ocupados durante el proceso.

El tribunal dispuso que D’Oleo Cuello cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, mientras que Otaduy será recluida en el centro de retención para mujeres de esa localidad.

De acuerdo con el expediente, Otaduy fue arrestada en flagrante el 31 de julio de 2023 por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuando intentaba sacar del país ocho paquetes de cocaína con un peso total de 4.33 kilogramos.

El informe quedó certificado en el Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-08-11-014033, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Arresto del cómplice

El dominicano D’Oleo Cuello, quien laboraba en el aeropuerto como operador de jardinería, fue detenido al día siguiente, el 1 de agosto de 2023, alrededor de las 4:46 de la tarde, mediante la orden de arresto núm. 03353-2023, cuando se encontraba en la misma terminal aérea.

Según la investigación, la droga era transportada dentro de una maleta, en una funda plástica que contenía ocho cajas de chocolates, cada una con un paquete de la sustancia narcótica.

A la extranjera también se le ocuparon prendas de vestir, artículos de higiene personal, un pasaporte argentino y un permiso de residencia.

El expediente del Ministerio Público establece que D’Oleo Cuello entregó la funda con la cocaína a Otaduy dentro del aeropuerto, luego de que esta pasara los controles de seguridad, momentos antes de ser arrestada.

Las investigaciones señalan que el hombre fue captado por cámaras de seguridad cuando ingresó desde el área de parqueo con la funda, así como cuando ambos salían juntos de un ascensor y se dirigían al lugar donde se realizó la entrega.

Sentencia y cargos

El caso fue tipificado como violación a los artículos 4 (letra D), 5 (letra A), 58, 59, 60, 75 párrafo II y 85 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

La investigación y litigación del proceso estuvieron a cargo de los fiscales Ángel Abel Castillo Núñez y Roberto Santos Pacheco, quienes presentaron diversos medios de prueba con los que el tribunal estableció la culpabilidad de los acusados.

La sentencia fue dictada por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, del Tribunal Colegiado de La Altagracia.