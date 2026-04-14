El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia consideró que lo que más le conviene al recluso Mario José Redondo Llenas es irse del país cuando salga de la cárcel el cinco de mayo próximo, tras purgar una condena de 30 años de prisión por el horrendo asesinato de su primo de 12 años José Rafael Llenas Aybar.

Empero, consideró que Redondo Llenas está preparado para reinsertarse a la sociedad, puesto que estudió muchísimo durante los 30 años en prisión.

Dijo que quien en sí no está preparada para recibirlo es la sociedad, por lo que reiteró su recomendación de que es mejor que se vaya del país cuando obtenga su libertad.

«Esta es una sociedad muy pequeña, todavía en ese círculo la clase media alta, clase alta es muy, muy cerrada, muy pequeña y a ese muchacho, a ese muchacho lo único que le conviene es irse del país», expresó Guerrero Heredia en declaraciones a El Nacional.

Sostuvo que en realidad no cree que Redondo Llenas pueda vivir en el país.

“Sí, él está preparado para reinsertarse a la sociedad. Ese muchacho estudió muchísimo. Estudió muchísimo allá. Se preparó, me imagino que 30 años en la cárcel por más que uno quiera cambia al individuo, además de la naturaleza del crimen…”, precisó el profesional de la salud mental.

Con la libertad de Redondo Llenas, el próximo 5 de mayo, se cierra un ciclo de dolor que deja detrás la ocurrencia de una estela de crímenes denunciados en los tribunales en ese entonces, entre ellos asesinatos, tráfico de droga, vino, whisky, ritos espirituales y sacrificios satánicos, que las autoridades nunca resolvieron.

Redondo Llenas saldrá de la cárcel tras purgar una condena de 30 años por el horrendo asesinato de su primo de 12 años, Rafael Llenas Aybar, cuyo cuerpo fue encontrado con 34 puñaladas, el 4 de mayo de 1996, en arroyo Lebrón, kilómetro 24 de la autopista Duarte.

Su libertad la obtendrá 10 años después de que su cómplice, Manuel Moliné Rodríguez, saliera de la cárcel luego de cumplir 20 años de reclusión mayor.

Estos hechos, a medida que fueron expuestos en los tribunales, por los imputados, conmocionaron a la sociedad dominicana, que no salía del asombro, no solo por los delitos, sino por la forma fría como estos los describían ante el estrado.

El primero en ser mencionado como autor intelectual del caso, sin que nunca fuera siquiera interrogado, lo fue el señor Luis Palma de la Calzada, esposo de la exembajadora de Argentina en el país, Teresa Meccia de Palma.

La defensa de Mario José, integrada por los abogados Artagnán Pérez Méndez, Tomás Belliard (fallecidos) y Francisco Hernández, sacaron a relucir que el menor fue sacado, engañado, de su residencia el 03 de mayo de 1996, por instrucciones de Palma de la Calzada, con la finalidad de sacrificarlo durante un rito satánico.

Redondo Llenas narró en la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, en principio, Palma de la Calzada, a quien dijo le tenía un miedo de terror por la comisión de una serie de crímenes, le ordenó que secuestrara a una persona para un sacrificio satánico, pero que, ante la imposibilidad de hacerlo, lo mandó a que secuestrara a su primo Llenas Aybar.

Según se narró en el tribunal, la persona que en principio se iba a secuestrar para sacrificarla era la esposa del productor de televisión Juan Lamur y que, ante la imposibilidad, se escogió al menor Llenas Aybar.

Fue así como puso al desnudo la ocurrencia de una serie de asesinatos, ritos satánicos, tráfico de alcohol y drogas por parte de Palma de la Calzada.

Redondo Llenas narró cómo, en su presencia, Palma de la Calzada asesinó a balazos y luego descuartizó con un cuchillo e introdujo en una neverita portátil de hielo a un joven que, en una de sus fincas, le llamó homosexual en presencia de su hijo Martín Palma Meccia.

En esas confesiones, no faltó quienes derramaran lágrimas entre los presentes, acongojados por la crueldad con que eran narrados estos crímenes.

Según Redondo Llenas, los crímenes de Palma de la Calzada eran tan horrendos que él no era capaz de desobedecerle, razón por lo que, cuando le ordenó que secuestrara a su primo, no tuvo otra opción.

Según sus palabras, odiaba a Palma de la Calzada, porque incluso en una ocasión intentó violarlo y lo obligó a que le hiciera sexo oral.

Le confesó al tribunal que su odio a Palma de la Calzada era de tal magnitud que, cuando le infirió las 34 puñaladas al cuerpo de su primo, pensó que se las estaba dando a él (a Palma de la Calzada) y no al menor. Sin embargo, su versión nunca fue aceptada por la familia del menor Llenas Aybar.

En las audiencias también salió a relucir que Palma de la Calzada se dedicaba al tráfico de vino y whisky, casos que tampoco fueron investigados por las autoridades.