En su alocución ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de su gestión con el bienestar de los dominicanos, declarando: «Hoy podemos afirmar con toda certeza que estamos creando más empleo, más formalidad y mejores salarios».

El mandatario señaló que el turismo es el sector que simboliza con mayor claridad la capacidad del país para crecer y proyectarse al mundo, definiéndolo no solo como una industria, sino como el sustento de miles de familias y un motor de identidad cultural.

Visitantes

El crecimiento del sector ha alcanzado cifras sin precedentes. Durante el año 2025, la República Dominicana recibió más de 11.7 millones de visitantes, lo que representa un aumento interanual del 4.3%. Esta cifra equivale a casi 500 mil turistas adicionales respecto al 2024 y un salto impresionante de más de 4 millones en comparación con el 2019.

Con estos resultados, el país se consolida como el segundo mayor destino de América Latina, siendo superado únicamente por México.

Además del flujo aéreo, el turismo de cruceros ha roto récords históricos. La llegada de visitantes por vía marítima alcanzó casi los 3 millones de pasajeros, reflejando un crecimiento del 6% en comparación con el año anterior.

Este auge en los puertos dominicanos fortalece la posición del país en el mapa del turismo global, demostrando una diversificación efectiva de las vías de entrada de visitantes.

Hub Turístico

Hoy, la República Dominicana se erige como un verdadero hub turístico del Caribe sobre bases firmes de estabilidad y promoción constante. Un indicador clave de este éxito es que el país ya recibe más de un visitante por cada habitante en su territorio, un hito que solo logran los grandes destinos mundiales. El presidente enfatizó que estos números no son fortuitos, sino el resultado de una mejora continua en la calidad y una estrategia de Estado coherente.

Turismo Sostenible

Mirando hacia el futuro, el gobierno ha formulado la primera Política y Estrategia Nacional de Turismo Sostenible con visión al 2036.

Este plan fue construido con la participación de más de 1,420 actores de los sectores público y privado. Asimismo, se concluyó la Estrategia Nacional de Ecoturismo para diversificar la oferta y aprovechar de manera responsable las áreas protegidas, llevando el desarrollo a nuevos territorios que antes no se beneficiaban del sector.

Dentro de esta transformación, la Ciudad Colonial se ha destacado al convertirse en el primer destino del país incorporado a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes.

Este avance viene acompañado de una inversión ejecutada de USD 28.6 millones de dólares destinados a su rehabilitación urbana y patrimonial, asegurando que el casco histórico siga siendo un referente cultural y turístico de primer orden.

CEIZTUR

A través del CEIZTUR, se ha entregado infraestructura clave en diversas regiones, incluyendo muelles turísticos en Miches y La Caleta, así como la renovación de malecones en Haina y Guayacanes. También se han recuperado espacios naturales emblemáticos como Los Patos y Boca de Cachón.

En total, 91 comunidades han recibido beneficios directos mediante proyectos urbanos estratégicos en Puerto Plata, Samaná y Sosúa, integrando el turismo al desarrollo local.

Líder Importador

En este sentido, el mandatario aseguró que el país ha pasado de ser un destino exitoso a convertirse en un líder importante, con una estrategia clara hacia el 2036.

El turismo seguirá siendo una locomotora del desarrollo económico, pero funcionará también como un instrumento de inclusión social y ordenamiento territorial.

Abinader concluyó esta parte afirmando que, junto a esa locomotora que conecta al país con el mundo, existe otra que fortalece las raíces nacionales y multiplica el valor de lo producido: la agroindustria.