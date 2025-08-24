Santo Domingo.– La segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares logró recolectar 15.2 millones de botellas plásticas, alcanzando una cifra récord en favor del medioambiente y la educación. Gracias a este esfuerzo, se entregaron 22,800 kits de mochilas y tabletas electrónicas a las familias que acudieron al evento organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Con esta cifra, las distintas ediciones de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares suman ya más de 33 millones de botellas plásticas retiradas de las calles, marcando un impacto significativo en la reducción de desechos.

La jornada se desarrolló en el Palacio Municipal, donde miles de personas hicieron filas desde tempranas horas para el pesaje de los plásticos y el posterior canje. El ambiente se mantuvo dinámico, con animación y personajes infantiles para el disfrute de los niños.

Al pronunciar las palabras centrales, la alcaldesa Carolina Mejía calificó la experiencia como “una gran bendición” y resaltó que la iniciativa representa un impacto directo en el medioambiente y en la educación.

“Es importante que juntos entendamos que podemos enfrentar los retos que tenemos como ciudad y como sociedad, y que de esa manera somos más efectivos”, afirmó.

De su lado, el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó que este esfuerzo lleva el nombre del amor y la solidaridad.

“Hoy vemos aquí el fruto de una alianza público-privada y de mucha gente que se ha volcado para que nuestros niños y niñas puedan ayudarse en el proceso educativo”, indicó.

Canje y logística

Los asistentes recibieron tabletas electrónicas y mochilas equipadas con útiles a cambio de mil botellitas, mientras que por 500 unidades obtuvieron mochilas completas con cuadernos, estuche, reglas y termo.

Para garantizar la seguridad y organización, se desplegaron más de 400 colaboradores, además de un fuerte dispositivo con policías, militares, 45 bomberos, ambulancias, médicos y un hospital móvil.

¿Qué pasará con las botellas recolectadas?

El plástico será procesado por la Fundación Botellas de Amor, que lo convertirá en mobiliario urbano como bancos, mesas y parques infantiles.

El vicepresidente ejecutivo de la fundación, Fermín Arturo Acosta, resaltó que la iniciativa no solo transforma el plástico en material útil, sino que también promueve la educación ambiental en escuelas.

“El objetivo más importante es concientizar sobre la clasificación de los residuos y dar disposición final a aquellos que puedan ser aprovechados”, subrayó.

Alianzas y respaldo

El evento contó con el apoyo de más de 20 empresas e instituciones, entre ellas: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Industrias San Miguel, Banco BHD, Grupo Ramos, Seaboard Power, Café Santo Domingo, entre otras.

Con este nuevo logro, Plásticos por Útiles Escolares se consolida como el evento de canje más grande del país, uniendo a miles de familias en torno a la educación y la protección del medioambiente.