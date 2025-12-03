Santo Domingo.– El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofreció atención auditiva especializada a 238 personas, incluyendo casos de beneficiados que lograron escuchar con claridad por primera vez gracias a las intervenciones realizadas durante la jornada.

Un operativo que transforma vidas

El operativo “Oír para Incluir” fue coordinado por la directora ejecutiva del INDEX y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, quien destacó el impacto humano de la actividad.

“Lo vivido en esta jornada representa una demostración poderosa de cómo la acción pública, la solidaridad y la colaboración pueden cambiar vidas de manera inmediata”, afirmó Toribio. Añadió que presenciar a personas escuchar por primera vez “nos recuerda por qué trabajamos cada día por una República Dominicana más inclusiva, más accesible y más humana”.

Compromiso con la inclusión

La actividad se realizó en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reforzando el compromiso del INDEX con promover acciones permanentes que impulsen inclusión, igualdad de oportunidades y acceso a servicios esenciales durante todo el año.

Aliados estratégicos para el éxito de la jornada

La ejecución del operativo fue posible gracias al trabajo técnico y solidario de la Fundación Luz en el Fondo del Alma, presidida por Wanda Genao, junto al apoyo de:

Fundación Salas

Caribbean Educa

Luis Cruz con tu Salud

CLISID

Estas instituciones aportaron evaluación médica, orientación, acompañamiento humano y soporte operativo.

Apoyo médico especializado

El equipo del Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA) brindó soporte profesional en las valoraciones, ajustes y calibración de equipos auditivos, fortaleciendo la calidad técnica de las atenciones ofrecidas.

Aportes del sector privado

Varias marcas también contribuyeron con hidratación y apoyo logístico al personal y a las familias presentes, entre ellas:

Induveca

Coca-Cola

Fronteras Grill

Krispy Kreme

Una jornada integral para la salud auditiva

El operativo, realizado en Caribbean Cinemas del centro comercial Galería 360, incluyó:

Evaluaciones médicas

Terapias básicas

Orientación auditiva

Calibración de aparatos

Entrega de equipos especializados

Formación introductoria en lenguaje de señas dirigida a familiares, docentes y voluntarios

Esta capacitación busca fortalecer la comunicación con personas con pérdida auditiva y promover entornos más inclusivos.