Santo Domingo.– El director de la Defensa Civil, Juan Salas, informó este jueves que la cifra de personas desplazadas ascendió a 3,034, mientras que 18 comunidades permanecen incomunicadas debido a las fuertes lluvias e inundaciones registradas en varias provincias del país, situación que ha requerido el rescate de personas en zonas vulnerables.

Salas precisó que las provincias más afectadas hasta el momento son Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez, donde se reportan 3,100 viviendas anegadas, 14 ríos desbordados y miles de ciudadanos fuera de sus hogares.

Personal de la Defensa Civil en labores de rescate de ciudadanos afectados por las lluvias

El también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) exhortó a los directores provinciales a coordinar con gobernadoras, alcaldes y alcaldesas la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR), tanto provinciales como municipales, con el objetivo de gestionar ayudas y reforzar las medidas preventivas.

Recordó que la institución tiene georreferenciados los espacios que podrían ser habilitados como albergues en todo el territorio nacional.

Finalmente, Juan Salas llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante las posibles incidencias que puedan continuar generando las lluvias en las próximas horas.