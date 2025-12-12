Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la ceremonia de graduación de la vigésima cuarta (XXIV) promoción de cadetes “General de Brigada Piloto (r) Renato Malagón Montesanto” de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), integrada por 40 nuevos oficiales, 34 hombres y 6 mujeres. Tras culminar cuatro años de formación académica, los egresados recibieron el título de licenciados en Ciencias Aeronáuticas y obtuvieron el rango de segundo teniente.

A su llegada a la explanada de la Academia Aérea, el jefe de Estado fue recibido con los honores militares correspondientes, dirigidos por el graduando Rolfi Alexander Ramírez Ortiz. La ceremonia incluyó el toque de atención presidencial, la orden de presente en armas, cinco floreos y la salva tradicional de 21 cañonazos, ejecutada al compás del Himno Nacional.

El discurso central fue pronunciado por el director de la Academia Aérea, general de brigada piloto Frank Andrés Félix Miranda, y el coronel piloto Francisco Antonio de los Santos Álvarez.

Ambos destacaron el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de los cadetes, quienes completaron una formación orientada al liderazgo, la excelencia y el servicio al país.

De los Santos Álvarez subrayó los avances institucionales logrados en la FARD, entre ellos la adquisición de aeronaves AW-169, la modernización de la estructura organizacional y operativa, la instalación de una nueva torre de control con sistemas de comunicación militares y radioayudas de navegación, así como el impulso a la industria aeronáutica militar mediante el ensamblaje de aeronaves TP-75 Dulus.

Señaló que estos desarrollos fortalecen la capacidad operativa y permiten una respuesta más efectiva a los desafíos de seguridad y defensa.

“Estos logros son posibles gracias al apoyo incondicional de nuestro señor Presidente Constitucional, Luis Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, afirmó.

La formación de los nuevos oficiales abarcó áreas académicas, militares y técnicas, con especialidades como pilotos aviadores, técnicos de aviación y oficiales de superficie. Además, recibieron cursos complementarios en Inteligencia Militar, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Seguridad Aeroportuaria, Infantería y Comando, y Protección a Dignatarios. Asimismo, fueron los campeones de los Juegos Deportivos Interacadémicos 2025.

El director de la Academia Aérea expresó su agradecimiento al presidente Abinader por la atención dedicada al bienestar, desarrollo y actualización de las Fuerzas Armadas, así como al ministro de Defensa, al comandante general de la Fuerza Aérea, al cuerpo docente, instructores y a los familiares de los graduandos.

En su exhortación final, animó a los nuevos oficiales a servir con honor, integridad y compromiso con la Patria, recordando que “cada amanecer de entrenamiento y cada noche de estudio ha sido una batalla ganada en el campo del esfuerzo personal”.

Durante la ceremonia se dio lectura a la orden del día y se realizaron los actos de traspaso de mando de guardia y de la guardia de banderas, en un marco de disciplina y solemnidad. La invocación religiosa y la bendición de los anillos fueron dirigidas por el capellán coronel Domingo Figueroa.

El presidente Abinader tomó el juramento de honor a los graduandos y entregó los sables de mando, junto a las insignias correspondientes a las especialidades de Media Ala de Piloto Aviador, Técnico en Mantenimiento de Aeronaves y Paracaidismo Militar. Los nuevos oficiales entonaron el Himno de la Fuerza Aérea Dominicana, reafirmando su unidad y espíritu militar.

En el acto, el mandatario recibió una maqueta conmemorativa que ilustra el recorrido histórico de aeronaves dominicanas por varios países de América Latina, así como una chaqueta emblemática utilizada por los pilotos. Junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Onofre Fernández, y el comandante general de la FARD, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, Abinader firmó luego el libro de visitas oficiales, en cumplimiento del protocolo de la ceremonia.