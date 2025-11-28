Santo Domingo.– Un total de 41 estudiantes concluyeron este martes el programa Inglés por Inmersión impartido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) en coordinación con el Centro Futuro , ubicado en el sector Cristo Rey.

La ceremonia reunió a autoridades gubernamentales, educativas y comunitarias, quienes destacaron el impacto del programa en la movilidad social de jóvenes de sectores vulnerables.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor, Franklin García Fermín, felicitó a los graduados y resaltó la importancia de la iniciativa en los últimos 20 años.

“Este programa ha transformado vidas y seguirá cumpliendo; nuestro compromiso es avanzar hacia una República Dominicana bilingüe”, afirmó.

García Fermín recordó que más de 328 mil dominicanos se han beneficiado del programa desde 2005 y que la meta del Gobierno es expandirlo aún más.

“Hoy celebramos el esfuerzo de estos 41 jóvenes, cuya formación les abrirá nuevas oportunidades laborales y académicas”, agregó.

Centro Futuro: “Aquí los sueños se convierten en realidad”

La directora del Centro Futuro, Claudia Zárate, calificó la graduación como un logro colectivo del sector y del país.

«Centro Futuro es el lugar donde los sueños se convierten en realidad. Cada estudiante llegó con el sueño de ser bilingüe, y hoy lo cumple”, expresó.

Destacó además el trabajo del equipo docente enviado por el Mescyt: “El ministro nos confió a los mejores facilitadores, y el resultado está aquí: jóvenes comprometidos que hoy dominan un nuevo idioma” .

Giseth Cuesta: “Ustedes son nuestro mayor logro”

La directora de Lenguas Extranjeras del Mescyt, Giseth Cuesta, afirmó que esta graduación simboliza el verdadero impacto del programa.

«El mayor logro de nuestra dirección son ustedes. Verlos graduarse nos confirma que vamos por el camino correcto» , señaló.

Cuesta explicó que el Mescyt continúa expandiendo el programa en sectores vulnerables del Distrito Nacional y otras provincias con el objetivo de reducir el desempleo juvenil y fortalecer competencias laborales.

Carolina Mejía: “Estudiar siempre transformar”

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, elogió el compromiso de los estudiantes por asumir el reto de aprender un segundo idioma en la adultez.

“No importa la edad: estudiar siempre transforma. Lo que ustedes han logrado es grandioso”, expresó.

Mejía aprovechó para solicitar la ampliación del programa en Centro Futuro: «Ministro, este centro está listo para seguir creciendo. Aquí podemos impartir también francés y otras formaciones. Cristo Rey lo merece”.

Sobre la graduación

Los estudiantes iniciaron su formación el 22 de enero con dos grupos, matutino y vespertino, integrados por jóvenes en su mayoría provenientes de comunidades vulnerables.

Del total de graduados, el 65% son mujeres y el 35% hombres, cifra que coincide con las actividades del Mes de la No Violencia Contra la Mujer

Las autoridades coincidieron en que la formación en idiomas es una herramienta clave para romper ciclos de pobreza y ampliar oportunidades de empleo.