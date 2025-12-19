Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) señaló que el Proyecto de Ley sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, que propone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (MINERD), difiere sustancialmente del proyecto que las universidades han venido trabajando en la comisión designada por el presidente de la República, Luis Abinader.

El presidente de ADOU, Wady Ramírez, explicó que la iniciativa legislativa presentada no recoge los acuerdos ni los contenidos técnicos desarrollados durante meses de trabajo conjunto entre las universidades y el Estado, orientados a una reforma educativa integral.

“Este es un proyecto totalmente diferente al que nosotros estuvimos trabajando. No tiene los elementos de la reforma educativa que el país necesita”, afirmó Ramírez.

Indicó que el documento que ellos han estado desarrollando en la comisión integra trabajos previos de actualización de la Ley de Educación Superior, así como los aportes realizados en el ámbito del sistema preuniversitario antes de que surgiera la propuesta de fusión ministerial.

“Lo que hemos estado construyendo es un proyecto integral para la mejora del sistema educativo dominicano. Ese ha sido siempre el interés de las universidades: una reforma profunda y coherente. El proyecto que se presentó recientemente en el Congreso es independiente de ese proceso y no aborda con profundidad los retos estructurales del sistema educativo”, sostuvo.

En ese contexto, ADOU manifestó su preocupación por la limitada representación universitaria contemplada en el nuevo órgano de gobernanza propuesto.

Según explicó, el proyecto de ley depositado en el Congreso contempla un único espacio para las asociaciones de instituciones de educación superior, lo que resulta insuficiente frente a la complejidad y relevancia del nivel terciario.

“A las universidades nos interesa tener una representación real y efectiva en el nuevo consejo. Consideramos que el sistema requiere mayor participación técnica y académica para garantizar estabilidad y calidad”, enfatizó.

Otro de los aspectos que genera mayor inquietud entre las universidades advierte Ramirez, es que el consejo propuesto tendría únicamente un carácter consultivo, concentrando el poder de decisión en una sola persona.

“Esto representa un riesgo para el sistema educativo. Las universidades queremos aportar con criterio técnico, experiencia y visión de largo plazo a la toma de decisiones”, advirtió el presidente de ADOU.

Finalmente, la asociación reiteró que las universidades dominicanas no persiguen ni promueven la apropiación de recursos presupuestarios del nivel preuniversitario.

La preocupación de ADOU, subrayó Ramírez, es estructural y de calidad, y apunta a que la República Dominicana avance hacia una reforma educativa integral, coherente y sostenida, que articule adecuadamente todos los niveles del sistema educativo desde la educación inicial hasta la superior, así como los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Esta articulación, concluyó, es clave para elevar la calidad de los aprendizajes, fortalecer la formación del talento humano y mejorar la competitividad nacional.