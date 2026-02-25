Santo Domingo.– El deporte vuelve a convertirse en un puente hacia la solidaridad con la celebración de la segunda edición de la Carrera Nutrihealth 5K y 10K, un evento que combina actividad física y compromiso social en favor de niños con síndrome de Down. La cita será el 23 de mayo, a las 6:00 de la tarde, en el Parque Mirador Sur.

Más que una competencia, la iniciativa busca motivar a la población dominicana a adoptar hábitos saludables mientras respalda una causa que promueve la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Las categorías 5K y 10K están abiertas tanto para corredores experimentados como para familias y ciudadanos que deseen sumarse al propósito solidario.

En esta ocasión, los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Yo También Puedo, entidad que trabaja por la integración plena de niños con síndrome de Down en la sociedad y por el fortalecimiento de una cultura de dignidad y empatía. En su primera edición, la carrera benefició a una organización dedicada a niños con autismo, reafirmando su vocación social.

Claudia Avendaño, CEO de Nutrihealth, y María Esperanza Haché, presidenta de la Fundación Yo También Puedo, explicaron que el objetivo central es generar un impacto positivo a través del deporte, promoviendo no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y la conciencia colectiva.

Destacaron que la actividad física adquiere un significado más profundo cuando se vincula con causas sociales, convirtiéndose en una herramienta para impulsar valores como la solidaridad y la responsabilidad comunitaria.

La jornada cuenta con el respaldo de diversas marcas asociadas al sector salud y fitness, que comparten la visión de fomentar estilos de vida activos y fortalecer el tejido social mediante acciones concretas.

Los organizadores reiteraron que cada kilómetro recorrido simboliza un compromiso con la vida y la inclusión, enviando un mensaje claro: el bienestar integral también implica tender la mano a quienes más lo necesitan y construir una sociedad más humana y consciente.