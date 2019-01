La organización Registro +ºirección de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) hizo un llamado a la comunidad de internet para que envíen propuestas de presentaciones que podrían formar parte de la agenda del Foro Técnico de LACNIC a realizarse en el marco de la Reunión Anual (LACNIC 31) que tendrá este año como institución anfitriona el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en República Dominicana.

El encuentro LACNIC 31 tendrá lugar del 6 al 10 de mayo de este año 2019 en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro Beach, ubicado en Punta Cana, en la turística región Este del país caribeño .

El Foro Técnico de LACNIC es un espacio de intercambio y discusión de la comunidad de América Latina y el Caribe (LAC) sobre tecnologías de Internet e implementaciones técnicas que se desarrolla en forma presencial durante los eventos de LACNIC.

Los temas

En este foro se realizan presentaciones de trabajos de alto nivel técnico que incluyen temáticas como: Ciberseguridad, IPv6, DNS, Internet de las Cosas, Interconexión, enrutamiento, redes de distribución de contenido, operación de redes, regulación, entre otros.

El comité organizador de LACNIC 31 informó que la fecha de cierre de recepción de propuestas para el foro será el 1 de febrero de este año.

Detalló asimismo que las propuestas deberán ser presentaciones cortas de 15 minutos y 30 minutos que incluyan al menos 5 minutos para preguntas.

Señaló que la temática que servirá de base a la exposición en el Foro Técnico de LACNIC está orientada y relacionada al desarrollo de Internet en la región.

Se destaca una lista de temas, no exhaustiva ni excluyente, que encierra la operación de redes y experiencias profesionales (casos de éxito y mejores prácticas) y la arquitectura, dimensionamiento, configuración y administración de redes de Protocolo de Internet (IP).

También, los Protocolos de Internet (enrutamiento, conmutación, etc.) operación y configuración de servicios DNS, aplicaciones para usuarios finales (e.g. E-mail, HTTP, entre otros), así como servicios de valor agregados como VPNs, sistemas distribuidos y cloud computing, etc., Asimismo, intercambio de tráfico (Peering, IXPs, etc.) conectividad regional; cables submarinos y terrestres, necesidades actuales y futuras, papel de los gobiernos y transición y despliegue de IPv6.

Están además la seguridad y manejos de datos de red, mitigación de ataques, monitoreo, desempeño, mediciones y telemetría de redes, automatización, evolución y convergencia de redes, infraestructura y transporte físico incluyendo redes ópticas e inalámbricas, iniciativas de despliegue y operación de proyectos de Internet de las Cosas (IoT) protocolos relacionados a Internet de las Cosas.

También la temática abarca investigación y educación, programación, automatización de tareas en redes y/o servicios, redes autónomas, sistemas, servicios y tecnologías emergentes relacionadas con NFV/VNF, SDN, SD-WAN y similares.