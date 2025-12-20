El PRD, que postuló a Bosch, fue fundado en 1939 en Cuba por exiliados dominicanos.

Santo Domingo.-Los dominicanos recordaron este sábado el 63 aniversario de las primeras elecciones democráticas que tuvo el país luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que llevaron al poder al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y al profesor Juan Bosch, con el 59.53% de los votos válidos emitidos.

Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962 con 619 491 votos contra los 317 327 obtenidos por Viriato Fiallo, candidato del partido Unión Cívica Nacional (UCN) y los 56 794 de Alfonso Moreno Martínez, del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), sus más cercanos contendores.

La población asistió a la toma de posesión del nuevo presidente el 27 de febrero de 1963, con las expectativas de que había logrado en las urnas un cambio profundo en la economía, la justicia social y el respeto a las instituciones.

Nueva Constitución

Y así fue. El 29 de marzo, un mes después de su ascenso al poder, el gobernante promulgó una nueva Constitución de la República, que consagraba los derechos políticos y sociales y civiles de la población en general.

También te puede interesar:

La soberanía nacional, la autonomía municipal, el derecho a la tierra y la distribución equitativa de la riqueza estaban resguardados en ese documento.

Entre otras conquistas, consagró el derecho de los trabajadores a agruparse en sindicatos y protección para personas con discapacidad.

Fomentó iniciativas cooperativas y asociativas.

El Artículo 123 prohibió la reelección presidencial inmediata para garantizar el desapego al poder y la democracia.

Promovió la participación ciudadana en el quehacer nacional.

El acápite c del artículo 2 de la Carta Magna bochista consagraba como calamidades públicas la mendicidad y cualquier otro vicio social que atentara contra la consagración del trabajo como fundamento principal de la existencia de la nación.

El artículo 19 consagró el derecho de los trabajadores de las empresas agrícolas, industriales, comerciales o mineras, a tener participación en los beneficios de las mismas.

Medidas importantes

Mediante decreto, adoptó un plan de austeridad que suprimió centenares de cargos públicos, medios y altos, medida que abarcó el área diplomática.

Rebajó los salarios de los ministros, comenzando por el del presidente de la República y elevó los de los empleados públicos.Racional

izó los recursos para hacer frente a la educación, salud, energía, recursos, hídricos, comunicación y la cualificación de los recursos humanos.

Inició la reforma agraria, prohibiendo el latifundio, limitando la propiedad privada por causa de interés social.

Nacionalismo

Un gran sentimiento nacionalista llevó a Bosch a rescindir el contrato con la compañía norteamericana Estándar Oil, para instalar una refinería de petróleo en el país.

Juan Bosch

Promulgó la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 100 % de las divisas obtenidas por las exportaciones.

Las medidas de Bosch, que garantizaban la igualdad de derechos de los dominicanos, provocaron el rechazo del gobierno de Estados Unidos, la Iglesia Católica, sectores del empresariado y militares, así como la clase política recalcitrante, que vieron afectados sus intereses y empezaron a tramar su derrocamiento.

El 25 de septiembre de 1963, Juan Bosch fue derrocado mediante un golpe de Estado, siete meses después de su ascenso al poder.

Fue reemplazado por un triunvirato presidido por Emilio de los Santos.

El derrocamiento fue precedido por una huelga general el 20 de septiembre de 1963, organizada por grupos empresariales que paralizó el país por dos días.

Esta huelga fue interpretada como una señal para los militares, de que había llegado la hora de realizar el golpe de Estado que habían planificado.

“Ese nefasto hecho significó un retroceso para el desarrollo de la democracia en el país”, han dicho historiadores y sectores políticos.

Un apunte

Depuesto en 1963

El 25 de septiembre de 1963, Juan Bosch fue derrocado y reemplazado por un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. La escogencia del Triunvirato y luego la conformación de los Consejos de Estado, degeneró más tarde, en 1965, en la Gesta de Abril, tras un llamado radial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico.