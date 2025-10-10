NUEVA YORK.- Tras la derrota de los New York Yankees ante los Toronto Blue Jays, el miércoles por la noche, que puso fin a la temporada, el jardinero derecho Aaron Judge no descartó la posibilidad de someterse a una cirugía en temporada baja para reparar su codo derecho lesionado.

«Definitivamente, trabajaremos en ello», dijo Judge. «Trabajaremos en ello y lo solucionaremos».

¿Eso significa cirugía?

«No soy médico», dijo Judge. «No lo sé».

Judge, de 33 años, sufrió una distensión en el flexor del codo a finales de julio, interrumpiendo otra temporada digna de Jugador Más Valioso (MVP). Incapaz de lanzar sin dolor agudo, fue colocado en la lista de lesionados.

Regresó exclusivamente como bateador designado el 5 de agosto mientras se recuperaba de la lesión.

Un mes después, aunque todavía con limitaciones, regresó al jardín derecho con los Yankees en una reñida contienda por los playoffs.

Dividió su tiempo entre el jardín derecho y la responsabilidad de bateador designado hasta el 23 de septiembre, cuando abrió los últimos seis juegos de la temporada regular y siete de postemporada en los jardines.

Por: Jorge Castillo

ESPN