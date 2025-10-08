Aaron Judge conecta un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto.

NUEVA YORK, AP.— Cuando los Yankees de Nueva York necesitaron que alguien los salvara el martes por la noche, Aaron Judge prácticamente se puso una capa.

Capitán embrague, de hecho.

En un esfuerzo colectivo que quedará grabado en la historia, Judge conectó un jonrón para empatar el juego e impulsó cuatro carreras mientras los Yankees evitaban la eliminación al derrotar a los Azulejos de Toronto por 9-6 en el tercer juego de su Serie Divisional de la Liga Americana.

“Una actuación impresionante, digna de un MVP”, dijo el mánager de Nueva York, Aaron Boone. “Una noche increíble para el capitán”.

Judge se fue de 4-3 con una base por bolas intencional y anotó tres veces, además de realizar jugadas cruciales con su guante y piernas mientras los fanáticos del Yankee Stadium coreaban “¡MVP! ¡MVP!”.

Perdiendo por cinco al comienzo, Nueva York anotó ocho carreras sin respuesta para evitar una barrida de tres juegos y llevar la serie de playoffs al mejor de cinco al Juego 4 el miércoles por la noche en el Bronx.

“Ojalá pueda dormir mal y comer mal esta noche o algo así”, dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider.

Después de tener problemas en el plato en postemporadas anteriores, Judge tiene marca de 7 de 11 en esta serie (.636) con cinco carreras impulsadas y tres bases por bolas.

Eso lo deja con 11 de 22 (.500) con seis carreras impulsadas, cinco carreras anotadas y un OPS de 1.304 en seis juegos de playoffs este año mientras el dos veces MVP de la Liga Americana y siete veces All-Star busca su primer anillo de Serie Mundial a los 33 años.

Queda mucho camino por recorrer este octubre. Pero si no fuera por Judge y las 6 2/3 entradas sin permitir carreras del bullpen de Nueva York el martes por la noche, la temporada ya habría terminado.

“Esta noche fue especial, pero aún queda trabajo por hacer”, dijo. “Ojalá tengamos más momentos geniales como este el resto de la postemporada”.

Jazz Chisholm Jr. disparó un jonrón solitario que les dio la ventaja en el quinto inning y Nueva York mejoró su marca a 3-0 en juegos de eliminación durante estos playoffs con la mayor remontada de la franquicia en esas situaciones.

La única vez que los Yankees superaron un déficit mayor en la postemporada fue cuando salieron de un pozo de 6-0 en el Juego 4 de la Serie Mundial de 1996 en Atlanta.

Toronto, que cometió un par de errores costosos que llevaron a un par de carreras sucias, no había perdido en toda la temporada cuando lideraba por al menos cuatro.

Con los Yankees perdiendo 6-1, dobles consecutivos de Trent Grisham y Judge al inicio de la tercera entrada iniciaron la remontada.

En Números

100

mph

Velocidad de la bola rápida lanzada por Louis Varland a Judge, en conteo de 0-2, pitcheo que estaba 1.2 pies adentro y que el capitán yankee sacó de jonrón con un swing increíble. “Hizo que un lanzamiento realmente bueno pareciera realmente malo”, dijo Varland.