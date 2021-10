Abandono total en carretera de Haina

El deplorable estado de abandono de algunas vías de la localidad de Manoguayabo (Haina) ha convertido el lugar en una zona intransitable debido al deterioro del asfalto, donde los hoyos hacen que un trayecto que se recorre en apenas cinco minutos se extienda hasta 45, ocasionando tapones y malestar entre los conductores que deben pasar por el lugar.

Cuando llueve todos los hoyos se llenan de agua dificultando aún más el tránsito por la zona. En cambio, cuando hay sequía una densa polvareda que se mezcla con el humo y dióxido de carbono de los vehículos hace el aire del lugar irrespirable, a tal punto que ha ocasionado problemas respiratorios en algunos lugareños.

Residentes, choferes, comerciantes y motoconchistas de Santo Domingo Oeste se quejan de que las malas condiciones de las calles internas y la vía principal, conocida como la carretera Quita Sueño-Haina, y también la otra vía Bienvenido-La Pared que conecta con esos poblados, convierten la ya difícil vida de la zona un calvario.

“Da pena y vergüenza que el Gobierno no se interesen por lo que pase fuera del centro de la capital, sabiendo que algunos síndicos no sirven para nada. No es uno ni dos meses que estas calles se encuentran así, y nadie hace nada. Solo atienden los reclamos cuando hay huelgas y muertos”, expresó Juan Antonio Pérez, motoconcho que opera en Manoguayabo.

Desde el Destacamento Policial Antimotines de Manoguayabo hasta el puente del Batey Bienvenido la carretera está inservible, y como si se tratara de un enorme guayo de asfalto y concreto la vía es una verdadera generadora de tapones y contaminación que afecta todo el tránsito del lugar.

El puente que conecta a Manoguayabo con la carretera que va a Haina está en iguales condiciones que las vías anteriormente mencionadas, lleno de hoyos, con su estructura inservible e intransitable. En ocasiones los vehículos deben hacer turnos para poder pasar en ambos sentidos.