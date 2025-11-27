Abatido en Pedro Brand: Presunto homicida cae en enfrentamiento con el DICRIM

Pedro Brand.— Un hombre que era activamente buscado por las autoridades por su presunta vinculación con un homicidio, resultó abatido a tiros la tarde de este jueves en el sector El Oxígeno tras enfrentar a miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Julio César Rosario Paulino, de 32 años de edad.

Según el informe preliminar de las autoridades, el incidente ocurrió cuando los agentes del DICRIM, al intentar apresarlo, fueron recibidos a disparos por Rosario Paulino. Los miembros policiales se vieron obligados a repeler la agresión para salvaguardar sus vidas.

El presunto delincuente resultó gravemente herido durante el intercambio de disparos y fue trasladado de inmediato al Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora, donde lamentablemente falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Policía Nacional informó que, en la escena y en poder del occiso, se ocupó una pistola calibre 9mm, la cual habría sido utilizada para atacar a la patrulla, además de varios casquillos.

El cadáver de Rosario Paulino fue llevado a la morgue del centro de salud y posteriormente será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos legales correspondientes.