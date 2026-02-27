El presidente Luis Abinader afirmó que el año 2025 marcó un hito en la gestión cultural de la República Dominicana, al consolidarse una visión estratégica orientada a democratizar el acceso a la cultura, preservar el patrimonio nacional y potenciar la innovación como motor de desarrollo social y económico.

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el mandatario explicó que, en el ámbito formativo, fue implementada la Estrategia Nacional de Formación Artística, impactando a más de 9,200 estudiantes en modalidad formal y a más de 8,100 en modalidad no formal, con el respaldo del Fondo de Formación y Difusión Artística, fortaleciendo así la profesionalización y el acceso a la educación cultural en todo el país.

Asimismo, resaltó la celebración de grandes eventos que fortalecen el orgullo nacional y la inclusión cultural. La trigésimo primera edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales recibió 75,000 visitantes, mientras que el duodécimo Festival Internacional de Teatro realizó 75 funciones en ocho provincias. Programas como Puertas Abiertas y los Conciertos Sinfónicos también movilizaron a cientos de artistas y a decenas de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.

En materia de patrimonio, el jefe de Estado indicó que se avanzó con la restauración de infraestructuras históricas como la Casa de las Calderas, la digitalización del arte rupestre de la Cueva Número 1 de Pomier y la ejecución de 125 proyectos de conservación de obras y documentos históricos a través del Centro Nacional de Conservación de Obras de Arte y Documentos (CENACOD).

En el eje de Identidad Cultural y Ciudadanía, el Desfile Nacional de Carnaval congregó a más de 16,900 asistentes y 160 comparsas. De igual forma, se realizó la vigésimo séptima Feria Internacional del Libro, la cual desarrolló 553 actividades y recibió 700,000 visitantes, dinamizando el acceso a la lectura mediante RD$3.7 millones en Bonolibro.

El presidente Abinader destacó además que la cultura dominicana fortaleció su proyección internacional. A través de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, se realizaron 328 actividades en Estados Unidos, beneficiando a más de 12,700 personas, incluyendo conciertos sinfónicos internacionales en Boston y Nueva York.

