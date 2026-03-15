Santo Domingo. – En una acción poco común, el presidente Luis Abinader se presentó la noche de este domingo en el Malecón de Santo Domingo, específicamente en Güibia, para presenciar junto a cientos de capitaleños el partido semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos.

La llegada inesperada de Abinader provocó sorpresa entre los presentes, quienes lo recibieron entre aplausos, fotografías y muestras de entusiasmo mientras disfrutaban del encuentro deportivo.

La presencia del mandatario responde al respaldo al equipo dominicano, que hasta el momento se mantiene invicto en el torneo.

La semana pasada, el gobernante viajó a Florida para realizar el lanzamiento de honor durante el partido del conjunto dominicano frente a la selección de Nicaragua, encuentro en el que los quisqueyanos se impusieron de manera contundente con marcador de 12-3.

El presidente Luis Abinader junto a la alcaldesa Carolina Mejía apoyando al equipo de República Dominicana en el malecón

Durante el juego de este domingo, el presidente estuvo acompañado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.