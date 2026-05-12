Una apuesta con un fanático de los Astros terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos y llamativos de la jornada para Julio Rodríguez.

El jardinero dominicano de los Marineros de Seattle ofreció un verdadero espectáculo durante la práctica de bateo del lunes en el Daikin Park, luego de aceptar un reto de un aficionado que apostó sus zapatos a que Rodríguez no podría conectar una pelota hacia un punto específico sobre las famosas Crawford Boxes del jardín izquierdo.

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El desafío consistía en impactar un enorme anuncio de Lexus ubicado entre varios carteles publicitarios sobre las gradas. Rodríguez no solo aceptó el reto, sino que logró golpear exactamente el letrero señalado.

Julio Rodríguez celebra jonrón con tridente en mano mientras es recibido por Randy Arozarena.

“Le di un buen golpe y, literalmente, le dio al letrero de Lexus, justo en el medio”, contó Rodríguez entre risas. “Y salí de la jaula y dije: ‘¡Dame tus zapatos!’”.

El dominicano tuvo como lanzador durante la práctica a Edgar Martínez, miembro del Salón de la Fama y actual director de estrategia ofensiva de Seattle.

Horas más tarde, Rodríguez trasladó ese mismo poder al partido al conectar un jonrón solitario de 414 pies frente al lanzador Peter Lambert, batazo que viajó por encima de las Crawford Boxes y ayudó a Seattle a derrotar 3-1 a Houston.

La victoria representó la octava consecutiva de los Marineros sobre los Astros, la racha más larga desde que Houston ingresó a la División Oeste de la Liga Americana en 2013.

Rodríguez explicó que más allá de buscar distancia, su enfoque en la práctica está centrado en la calidad del swing.

“Lo que realmente me gusta es sentir que le pego a la pelota con fuerza, a tiempo y sin apresurar mi swing”, expresó el jardinero central. “Intento hacer swings más reflexivos”.

El intercambio con el fanático también dejó un momento divertido. Tras ganar la apuesta, el dominicano recibió las sandalias del aficionado, aunque luego se las devolvió antes del inicio del encuentro y hasta posó para una fotografía.

“Me dio un poco de pena porque se veía triste subiendo las escaleras”, bromeó Rodríguez.

El dominicano atraviesa un sólido inicio de temporada. Luego de terminar la noche de 4-2, elevó su línea ofensiva a .277/.341/.452 con OPS de .793 y siete cuadrangulares en la campaña.

A diferencia de otros años, Rodríguez ha mostrado mayor consistencia ofensiva desde el arranque de la temporada, convirtiéndose en una de las piezas más estables dentro de la alineación de Seattle.