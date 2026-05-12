Los Alcarrizos.– La dirección del Hospital Dr. Vinicio Calventi informó este martes que fue dado de alta médica el niño de 12 años, Alam Parra, quien permaneció varias semanas ingresado en ese centro de salud tras sufrir un aparatoso accidente mientras se desplazaba en una motocicleta sobre un elevado.

De acuerdo con los informes, la motocicleta en la que viajaba el menor fue impactada por un vehículo, lo que provocó que cayera al pavimento. El niño fue trasladado de emergencia al centro asistencial, donde recibió atención médica especializada desde su ingreso.

El director del hospital, doctor José Alfaro, explicó que el menor fue sometido a una exitosa cirugía de fémur practicada por un equipo de especialistas, lo que permitió una evolución favorable de su estado de salud.

“Damos gracias a Dios y al equipo médico de nuestro hospital, porque hoy podemos entregar sano y estable a este niño a su madre y demás familiares”, expresó Alfaro.

El galeno destacó que el hospital asumió todos los gastos relacionados con la intervención quirúrgica y el tratamiento del menor, como muestra del compromiso humano y profesional del personal médico del centro.

Asimismo, indicó que Alam Parra continuará bajo seguimiento médico para garantizar una recuperación completa y satisfactoria.

El padre del niño, también llamado Alam Parra, quien reside en la isla de Tórtola y regresó al país al conocer la condición de salud de su hijo, agradeció al doctor José Alfaro y a todo el equipo médico que participó en su recuperación.

De igual manera, familiares y allegados expresaron su gratitud al personal médico, de enfermería y administrativo del Hospital Vinicio Calventi por las atenciones y el apoyo brindado desde el ingreso del menor hasta su recuperación.