En navidad Gobierno dará bono y comida

Bono

Además de los $1,500 en bono, el Gobierno repartirá comida cocinada en la “Navidad del Cambio”. El operativo para el 24 está montado. ¿O no es así?

El expresidente Danilo Medina no baja la cabeza por los escándalos estallados a su alrededor. Irá a Santiago a juramentar peledeístas.

García Archibald, el encargado de prensa del Presidente, no se deja ver por ningún lado. ¿Será que su función no es exhibirse?

Salud Pública tuvo que aclarar que no se ha tomado ninguna decisión sobre el toque de queda. La falsa versión es un aviso. ¿Se entiende?

Sin importar las protestas hay que exigir la tarjeta de vacunación en el Metro y en todos los lugares para prevenir la covid. ¿Estamos?

El ministro de Turismo, David Collado, ha dejado de sonar como potencial candidato presidencial. ¿Será que ha perdido glamour?

Suena que Charlie Mariotti, secretario general del PLD, podría ser lanzado como candidato presidencial de ese partido. El tiempo dirá.

La consulta ciudadana que realizará el PRM genera conjeturas. ¿Acaso no se siente seguro con su gestión o busca algo más?