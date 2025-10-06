Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader aseguró este lunes en La Semanal que la mayor parte de los préstamos adquiridos por su administración han sido destinados a cubrir compromisos financieros pendientes de gestiones anteriores, en respuesta a las críticas sobre el aumento del endeudamiento nacional.

Durante su acostumbrado encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, el mandatario explicó que aproximadamente ocho de cada diez préstamos contratados desde el inicio de su mandato se han empleado para saldar obligaciones heredadas de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina.

Abinader destacó que los análisis que solo muestran cifras absolutas ignoran la proporción de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB). En términos relativos, afirmó que su gobierno ha logrado disminuir la relación deuda/PIB, pasando del 49.7 % al 46.9 %, a diferencia de los aumentos registrados en administraciones pasadas: de 28.4 % a 30.5 % bajo Fernández y hasta 40.7 % con Medina.

Quizas te interese: Cumbre de las Américas: la gran oportunidad para RD en diciembre, dice Abinader

El presidente reiteró que su gestión se ha caracterizado por transparencia y manejo responsable de las finanzas públicas, aun enfrentando desafíos económicos globales, y resaltó que los datos que sustenta son oficiales y verificables, invitando a la oposición a basar cualquier debate en cifras reales y no en narrativas.