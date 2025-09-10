Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader felicitó y agradeció al liderazgo político dominicano por su participación en el diálogo de alto nivel sobre la crisis en Haití, convocado por el Poder Ejecutivo.

El mandatario calificó como un hecho “memorable” y “sin precedentes” el informe final elaborado por el Consejo Económico y Social, resultado de las discusiones entre diversos sectores, y resaltó que la democracia se fortalece con la madurez política demostrada en el proceso.

Abinader subrayó la receptividad mostrada por los distintos actores de la sociedad ante la iniciativa del Gobierno de propiciar un espacio de diálogo para unificar criterios y blindar al país frente a los efectos de la crisis haitiana, la cual —dijo— ha llegado a un punto crítico.

Luis Abinader resalta la importancia del diálogo político sobre la crisis en Haití

Asimismo, afirmó que la unidad política y social resulta fundamental para enfrentar los desafíos que plantea la situación en Haití y las implicaciones que esta podría tener para la República Dominicana.

Durante su encuentro semanal con la prensa, LA Semanal, celebrado el pasado lunes, el gobernante anunció que en su próxima intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abordará este tema. Adelantó que pondrá de relieve el abandono de la comunidad internacional hacia Haití y las amenazas que la crisis social en la nación vecina representa para la República Dominicana.