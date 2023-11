Afirma contrato busca comprar la reelección

El expresidente Leonel Fernández afirmó hoy que con la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) el Gobierno trata de “comprar” la reelección del presidente Luis Abinader.

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) consideró que el nuevo contrato de la administración de los aeropuertos con la empresa Vinci Airports, “es un abuso a la democracia del pueblo dominicano”.

“Lo que ha hecho con Aerodom es un abuso a la democracia dominicana; 755 millones de dólares para comprar la reelección”, expuso Fernández al ser entrevistado en una simultánea del grupo de comunicaciones Telemicro.

El 14 de noviembre, el presidente Abinader anunció la renegociación del contrato de concesión de Aerodom, firmado en 1999, por entender que el mismo no generaba beneficios para el Estado, además de que “no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos”.

Al ser cuestionado sobre si era posible la judicialización de la renegociación, Fernández dijo: “lo vamos a pensar seriamente”, tras señalar que “la democracia en la República Dominicana no está en venta”.

“Insisto, no es posible que un contrato a 37 años se vayan a gastar 755 millones de dólares precisamente en el proceso electoral, no para aplicar al desarrollo de los aeropuertos, no tiene que ver con eso, y les dejaran solo 535 millones de dólares, en 37 años, a los sucesivos nueve gobiernos que han de venir”, dijo.

Presidente

El mandatario manifestó, además, que dicha negociación “representaba un beneficio para la República Dominicana de entre 1,905 y 2,155 millones de dólares. “Esa es la diferencia en las negociaciones realizadas por nuestro Gobierno y el anterior”, subrayó.

Abinader durante una alocución en el Palacio Nacional, agregó que se arribó a un acuerdo que, al garantizar una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos, generará recursos que serán utilizados en beneficio de los dominicanos.

Vistas públicas

Ante lo controversial del proyecto, la Cámara de Diputados, lugar por donde el Gobierno ha sometido la iniciativa legislativa, inicia hoy un proceso de vistas públicas de contrato de Aerodom. Los interesados tendrán la oportunidad en desglosar los aspectos del convenio.

Controversia

Diferentes sectores políticos, en especial de la oposición, han sido críticos de la iniciativa, por considerar que se trata de un préstamo encubierto.

El candidato a la presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, el 18 de noviembre criticó el nuevo contrato suscrito por el Gobierno con la empresa que administra los aeropuertos estatales, por considerar que el mismo es contrario a la Constitución y a la transparencia.

“Está violando así el derecho a la libertad de empresa, la competencia libre y leal”, externó Martínez.

Adenda

El 24 de noviembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso una adenda para modificar el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024, para que el mismo consigne los US$755 millones que recibirá el Gobierno de Aerodom.

Un apunte

Aclaración

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, confirmó que el contrato firmado con Aerodom sí establece incautaciones de bienes, pero aclaró que se tratan de los “bienes privados del Estado”. El funcionario habló luego de reunirse con la comisión de diputados que estudia el contrato firmado entre el Gobierno dominicano y en la empresa en cuestión.