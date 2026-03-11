El mandatario estuvo junto a la primera dama, Raquel Arbaje, y compartió con presidentes, el Rey Felipe VI

Santiago de Chile. El presidente Luis Abinader participó de los actos oficiales de investidura de José Antonio Kast Rist como presidente de la República de Chile este miércoles 11 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El jefe de Estado dominicano, junto a la primera dama, Raquel Arbaje; su hija Adriana Abinader Arbaje y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, llegaron al Congreso Nacional Chileno donde les recibió una comisión de senadores y diputados del país sudamericano.

También participó como invitado especial el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor-Ito- Bisonó.

Tras los honores de estilo, el gobernante dominicano y su comitiva ingresaron al Salón de Honor, donde se produjo la investidura de Kast.

Luego, asistieron al almuerzo ofrecido por el gobernante y la primera dama, María Pía Adriasola de Kast, en honor de los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y/o primeros ministros e invitados especiales a la investidura en el Palacio Cerro Castillo, Viña del Mar.

Durante estas actividades, Abinader saludó al Rey Felipe VI de España y otros jefes de Estado y/o de Gobierno que participaron de los actos de investidura del nuevo presidente de Chile.

Concluidas las actividades oficiales, Abinader viajará a la República Dominicana este 11 de marzo para reintegrarse a sus obligaciones de Estado.