Abinader llega a Chile para asistir a la investidura presidencial de José Antonio Kast

Santiago de Chile.- El presidente Luis Abinader arribó este martes a las 6:30 p.m., hora de Chile, al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, para asistir a la investidura del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, este 11 de marzo.

En este encuentro, participarán el presidente dominicano, la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y Adriana Abinader Arbaje.

A su llegada a territorio chileno, como parte de la agenda oficial, el mandatario dominicano realizará el saludo protocolar junto con otros jefes de Estado y de Gobierno con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda.

Posteriormente, el jefe de Estado dominicano asistirá a una recepción ofrecida por el presidente Gabriel Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

Ceremonia de transmisión de mando presidencial

La agenda oficial continuará el miércoles con la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente como presidente de Chile.

Más tarde, el presidente Abinader participará en un almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola de Kast, en honor a los jefes de Estado y autoridades invitadas.

Delegaciones de Estados y/o Gobiernos confirmados a la investidura

De acuerdo con la Cancillería chilena, el mandatario dominicano forma parte de los jefes de Estado o de Gobierno que, junto con el rey Felipe VI de España, participarán de la toma de posesión del electo gobernante chileno.

Confirmaron asistencia a la ceremonia los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Nasry Asfura; de Hungría, Tamás Sulyok; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También los primeros ministros de Curazao, Gilmar Pisas, y de Haití, Alix Fils-Aimé; y los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa; el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Además, el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y la ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Regreso al país

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Abinader y su delegación retornarán el miércoles a la República Dominicana.