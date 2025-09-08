Abinader exige evaluación del informe sobre Punta Catalina

El informe establece que la inversión comprobada fue de RD$136,179 millones, pero al sumar pagos no validados por más de RD$21,000 millones.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader pidió este lunes una revisión detallada del informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, correspondiente al período 2013-2021, el cual revela presuntas irregularidades en la ejecución y administración de la obra.

Durante su encuentro semanal con la prensa, el mandatario señaló que tanto la administración de la planta como el Gabinete de Energía deben analizar el documento y determinar las acciones a seguir.

“Creo que se está haciendo una evaluación. Me gustaría ver un análisis claro para saber qué hacer y, si se confirma lo que indica la auditoría, incluso adaptar los libros contables de Punta Catalina a esos costos”, afirmó.

Abinader insistió en que el caso debe manejarse con transparencia y rigurosidad, subrayando que corresponde a las entidades competentes dar una respuesta oficial al país.

El informe de la Cámara de Cuentas, publicado la semana pasada, establece que la inversión comprobada en Punta Catalina asciende a RD$136,179 millones, pero al incluir pagos no validados por más de RD$21,000 millones, el costo total declarado sube a RD$148,021 millones, consolidándola como una de las obras públicas más costosas de la historia dominicana.

Entre los hallazgos figuran inconsistencias como el registro de la planta como obra en construcción al cierre de 2021, a pesar de haber iniciado operaciones en 2020, así como pagos por más de RD$10,000 millones realizados por el Ministerio de Hacienda que no fueron reportados por la empresa administradora.

La auditoría también señala irregularidades en los procesos de contratación, incluyendo adjudicaciones bajo proveedor único sin justificación, acuerdos con empresas no registradas en el sistema de proveedores del Estado, modificaciones contractuales superiores al 50 % del monto original y contrataciones por más de US$33 millones.