Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibirá este miércoles la presentación de cartas credenciales de siete nuevos embajadores designados ante la República Dominicana, acto que constituye el paso formal mediante el cual los diplomáticos son reconocidos por el país y quedan habilitados para iniciar plenamente sus funciones.

Entre los representantes que presentarán sus cartas credenciales figuran: Raúl Fuentes Milani, de la Delegación de la Unión Europea; Enrique Antonio Valdez Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la República de la India; Leah Francis Campos, de los Estados Unidos de América; John Petter Opdahl, del Reino de Noruega; Zdeněk Kubánek, de la República Checa; y Vitali P. Barchuk, de la República de Belarús.

La actividad, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ceremonial de Estado, se desarrollará en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario dará la bienvenida a los nuevos jefes de misión, quienes presentarán las credenciales que los acreditan como representantes oficiales de sus respectivos países.

Con esta ceremonia, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el impulso a la cooperación internacional y la ampliación de los vínculos diplomáticos con naciones y organismos aliados.