SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader garantizó que el coronel de la Policía Fausto Madé Ramírez será sancionado conforme a lo que establece la ley, y advirtió que ese tipo de actuaciones no serán permitidas.

El mandatario afirmó que este tipo de hechos son totalmente inaceptables y aseguró que se tomarán las medidas correspondientes contra el oficial, respetando el debido proceso.

“Casos como esos serán sancionados como la ley lo prevé”, enfatizó Abinader.

Asimismo, destacó que desde el Gobierno se trabaja para consolidar una Policía como la que representa la mayoría de sus miembros: “una institución de respeto, prudencia y compromiso con la protección del ciudadano”.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante el acto de lanzamiento del operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”, en el que desde hoy se desplegarán 25 mil policías y 10 mil militares en todo el territorio nacional.

Este martes, la Dirección de la Policía informó que se encuentra a la espera de los resultados de la investigación que realizan los organismos de control interno contra el oficial superior, captado en un video mientras agredía a una mujer, en un hecho ocurrido el pasado domingo en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

El vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, explicó que la acción ha sido calificada como inaceptable y reprochable, aunque indicó que será necesario esperar las conclusiones de las pesquisas, junto a sus recomendaciones, para adoptar una decisión definitiva.

Se recuerda que el coronel Madé Ramírez fue suspendido de sus funciones hasta tanto concluya la investigación y se ofrezcan los resultados del caso.

Pesqueira señaló que este tipo de conductas se aparta de los lineamientos institucionales, especialmente al tratarse de un hecho en perjuicio de una mujer.

La agresión también fue condenada por el Ministerio de Interior y Policía, que informó que se ordenó la suspensión inmediata del oficial, así como el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, conforme a la ley.

El Ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la seguridad pública, al tiempo que aseguró que continuará informando oportunamente a través de sus canales oficiales.