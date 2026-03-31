La Dirección de la Policía está a la espera para la toma de una decisión de los resultados de la investigación que realizan los organismos de control de esa institución al oficial superior que se observa agrediendo en un video a una dama, en un hecho registrado el domingo en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía, dijo que la dirección de la institución califica como inaceptable y reprochable la acción, pero que hay que esperar los resultados de las pesquisas con sus recomendaciones, para tomar una decisión.

Se trata del coronel Fausto Madé Ramírez, quien fue suspendido en funciones hasta tanto se concluya la investigación y se ofrezcan los resultados del caso.

Pesqueira declaró que este tipo de acciones se aparta de los lineamientos institucionales, especialmente al tratarse de un hecho en perjuicio de una mujer.

La agresión también fue condenada por el Ministerio de Interior y Policía, que dijo que, ante el hecho, fue ordenada su suspensión inmediata, al tiempo que se dispuso el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, conforme a lo establecido en la ley.

El Ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la seguridad pública, por lo que continuará informando oportunamente a través de los canales oficiales.

La ministra Faride Raful reiteró que este tipo de acciones son inaceptables y contrarias a los principios que rigen el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

«No toleramos abusos de autoridad. La agresión a cualquier ciudadano atenta contra los valores que estamos comprometidos a fortalecer dentro de nuestras instituciones», expresó.

La institución enfatizó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y la transformación de los cuerpos policiales hacia un modelo más profesional, transparente y cercano a la ciudadanía.

Asimismo, garantizó que este caso será tratado con la debida rigurosidad y que se adoptarán las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación.