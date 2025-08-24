Santiago.— El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera (Ñico Lora), una moderna obra educativa con 24 aulas que abre nuevas oportunidades de formación para 840 estudiantes de Navarrete.

Durante el acto inaugural, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia del nuevo centro educativo destinado a fomentar la creatividad y el desarrollo integral de los jóvenes.

El politécnico cuenta con laboratorios de ciencias, biblioteca, comedor escolar y un teatro con capacidad para más de 300 personas, ofreciendo espacios diseñados para formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos críticos y sensibles. Cada aula y laboratorio está pensado para cultivar talentos y proyectar los sueños de los estudiantes.

Además cuenta con ocho talleres especializados que garantizan una formación integral en diversas áreas artísticas y técnicas. Entre ellas se destacan los espacios dedicados a la danza, el teatro, la música y la multimedia, así como salas diseñadas para la enseñanza de cine y fotografía. También dispone de talleres para la producción artesanal en metal: madera, cerámica, joyería y bisutería, junto a un aula de artes visuales, lo que permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y adquirir destrezas prácticas en múltiples disciplinas.

Puedes leer: Inicio del año escolar 2025-2026: Desafíos por déficit de aulas y materiales educativos

El centro honra la memoria de Francisco Antonio Lora Cabrera, “Nico Lora”, considerado uno de los padres del merengue típico, y busca inspirar a los jóvenes a transformar su creatividad en arte, al igual que Nico transformó la identidad del pueblo dominicano en música.

De Camps resaltó que la obra se enmarca en la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer la educación técnico-profesional y artística en el país.

El ministro De Camps hizo un llamado a los estudiantes y docentes a aprovechar plenamente este espacio desde mañana que es el inicio del año escolar 2025-2026, convirtiendo el politécnico en un escenario donde los talentos brillen y los sueños tomen forma.

El director del centro educativo Francis Humberto Rojas Santana, indicó que el plantel educativo es uno de los centros mejor valorado a nivel nacional gracias a la visión y compromiso de la gestión de gobierno del presidente Abinader.

«Más de 700 estudiantes y sus maestros seguiremos asumiendo el compromiso ineludible con la calidad de los procesos educativos en favor de nuestros estudiantes y de sus familias», afirmó Rojas Santana.

Mientras que en representación de los estudiantes habló Bermin Pichardo Reynoso de cuarto grado del nivel de secundaria, el cual destacó que el Centro en Arte Francisco Antonio Lora Cabrera no es solo un edificio, sino un espacio que impulsa el talento, la creatividad y la identidad cultural de la juventud dominicana.

Estuvieron presentes en el acto, la gobernadora de Santiago Rosa Santos; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; el encargado de Modalidad en Artes, Gerson Navarro; los alcaldes de Navarrete, Noel Peralta y Santiago Ulises Rodríguez; los directores de la Regional 08, Pedro Marte y del Distrito 08-07 Jacqueline Peña Pérez y el padre Gabriel de Jesús López de la parroquia Santa Ana.