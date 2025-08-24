Moca, Espaillat. – El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este domingo que la situación del país refleja un creciente malestar ciudadano marcado por pobreza, desesperanza y ausencia de rumbo nacional, lo que, a su juicio, contrasta con los avances alcanzados durante las gestiones peledeístas.

Durante la Asamblea Provincial de Dirigentes celebrada en el Club José Horacio Rodríguez, en Moca, Medina sostuvo que amplios sectores de la población comienzan a reivindicar la obra de gobierno del PLD, como lo evidencian las manifestaciones que circulan en redes sociales bajo la consigna “Perdón Danilo, perdón al PLD porque no sabíamos”.

“Siento que la población está reivindicando la obra de gobierno del PLD y al final está dando la razón de que con nosotros el país vivía mejor. Pero también percibo preocupación, porque detrás de esas expresiones se esconde el descontento de la gente frente a la actual gestión, la falta de esperanza, la pérdida de rumbo, la situación de pobreza y miseria que se generaliza en el país”, manifestó.

Defensa de su obra en San Juan

En respuesta a señalamientos sobre su natal provincia de San Juan, el exmandatario aseguró que muchas de las obras atribuidas al actual gobierno corresponden en realidad a su administración.

Citó como ejemplo la escuela agrícola de Bohechío, que, según dijo, fue levantada bajo su mandato, y recordó que la circunvalación de Baní, exhibida como logro actual, fue diseñada y licitada en su gestión.

“Han hecho tan poco, que lo que muestran como grandes obras fueron concebidas por nosotros. Construimos las circunvalaciones de San Juan, Barahona, Santiago, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Hermanas Mirabal”, señaló Danilo Medina.

Educación y Jornada Escolar Extendida

Medina defendió los avances en educación, destacando que la Jornada Escolar Extendida quedó en un 85% al cierre de su segundo mandato. Calificó el programa como una de las políticas “más nobles y de más amor” ejecutadas por sus gobiernos.

“Su conclusión dependía de la construcción de nuevas escuelas para sustituir las tandas dobles por tanda única, pero esa continuidad se ha detenido en la gestión actual”, agregó.

Reconocimiento en Moca y fortalecimiento partidario

La asamblea estuvo marcada por un respaldo masivo, con el club abarrotado y personas en las afueras. Productores de tabaco de Canca La Reina entregaron a Medina una placa de reconocimiento por el programa de Visitas Sorpresa.

Además, se realizó la juramentación de nuevos votantes y el retorno de dirigentes al PLD, como Carlos Polanco, junto a otros militantes provenientes del PRM, en el marco del programa De Vuelta a Casa.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, intervino en el acto reafirmando la unidad partidaria como herramienta para volver al poder.

La jornada inició con la bendición del pastor Miguel Ángel Alcántara e intervenciones de líderes provinciales como Osmendi del Carmen Morillo, Flerido Antonio Martínez y Janier Enmanuel Pérez, quienes resaltaron la fortaleza organizativa del PLD en Espaillat.