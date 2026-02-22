Santo Domingo Este. — La puesta en servicio de la Ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad marca un paso estratégico en la consolidación de la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo, al garantizar mayor disponibilidad, presión y continuidad del agua potable para cerca de dos millones de habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

El proyecto fue inaugurado por el presidente Luis Abinader junto al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, quienes destacaron el impacto estructural de esta infraestructura en el desarrollo urbano y la calidad de vida de la población.

Suberví definió la obra como un punto de inflexión para el sistema hídrico nacional.

“Hoy la República Dominicana da un paso decisivo hacia su seguridad hídrica. Demostramos que el desarrollo no se improvisa ni se anuncia: se planifica, se construye y se cumple, por eso ponemos en funcionamiento el acueducto por bombeo más grande del país. Una obra que transforma el presente y fortalece el futuro del Gran Santo Domingo”, sostuvo Fellito Suberví.

Una infraestructura clave para el crecimiento urbano

La ampliación del acueducto permitirá producir 136.9 millones de galones diarios de agua potable, fortaleciendo el abastecimiento en zonas con alta densidad poblacional y expansión urbana.

La obra se ejecutó en dos fases: una primera etapa de recuperación que permitió restablecer 45 millones de galones diarios, seguida de una ampliación que añadió otros 45 millones, elevando significativamente la capacidad del sistema. Además, contempla el trasvase de 22.8 millones de galones diarios hacia Santo Domingo Norte, reforzando la cobertura regional.

Con una inversión total de US$142 millones, el proyecto incluyó la construcción de una nueva estación de bombeo, cuatro tanques reguladores de gran capacidad y la instalación de más de 52 kilómetros de redes de gran diámetro, sustituyendo infraestructuras obsoletas.

Seguridad hídrica para las próximas décadas

Las autoridades subrayaron que la intervención no solo mejora el suministro inmediato, sino que fortalece la resiliencia hídrica del Gran Santo Domingo frente al crecimiento demográfico y los desafíos climáticos.

Suberví explicó que el sistema permitirá aumentar la presión, constancia y producción de agua potable, condiciones que históricamente resultaban difíciles de alcanzar. La obra, dijo, representa un hito para la CAASD y un avance decisivo en la modernización de la infraestructura hídrica nacional.

Recuperación y modernización de un sistema vital

El sistema Barrera de Salinidad fue inaugurado en 2004 para captar agua del río Ozama y evitar la intrusión marina. Con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento redujo su capacidad a menos de la mitad.

En 2022 se inició su intervención integral, recuperando los cuatro metros cúbicos por segundo originales y elevando la producción total a seis metros cúbicos por segundo, asegurando el abastecimiento para las próximas décadas.

Con esta obra, el Gobierno refuerza su apuesta por garantizar agua potable continua y de calidad, un servicio esencial para el bienestar social, el desarrollo económico y la sostenibilidad urbana del país.