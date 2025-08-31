Abinader inaugura obras eléctricas que integran a Pedernales al SENI

Pedernales.- El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el acto de inauguración de importantes infraestructuras energéticas en la región sur, con una inversión que supera los RD$971 millones, ejecutadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Las obras incluyen la ampliación de la subestación 138 kV Juancho-Los Cocos, la nueva subestación 138 kV Pedernales y la línea de transmisión 138 kV Juancho-Pedernales, instalaciones que, según las autoridades, marcarán un antes y un después en la historia energética de la provincia Pedernales y toda la zona sur.

Con esta integración, por primera vez en más de 50 años, Pedernales queda conectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que garantizará un servicio eléctrico más estable y confiable, en respuesta a la creciente demanda de energía provocada por los proyectos turísticos y de desarrollo que se llevan a cabo en el litoral sur.

Durante el acto, el administrador general de la ETED, Martín Robles Morillo, destacó que estas obras forman parte de la visión del presidente Abinader de impulsar el crecimiento económico y turístico de Pedernales.

Explicó que la ampliación de la subestación Juancho-Los Cocos incluye dos campos de línea 138 kV de tipo convencional equipados con fibra óptica, estructuras metálicas, pórticos de líneas, soportes para equipos, gabinetes de control, protección, medición y telecomunicaciones, además de un sistema SCADA integrado para gestión en tiempo real.

Robles Morillo precisó que la nueva subestación Pedernales 138 kV y la línea de transmisión construida permitirán que la provincia disponga de la capacidad necesaria para suplir la demanda de los proyectos turísticos que avanzan en la zona, consolidando la apuesta del Gobierno por el desarrollo integral del sur.