Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader anunció este miércoles el inicio de los trabajos de titulación en el Parque Nacional Los Haitises y la Reserva Fotestal Loma Novillero en Villa Altagracia, con más de 43 millones de metros cuadrados de terrenos destinados a fortalecer la protección y preservación del patrimonio ambiental de la República Dominicana.

En Los Haitises se regularizarán 35.2 millones de metros cuadrados, mientras que en la Reserva Forestal Loma Novillero, en Villa Altagracia, serán 7.9 millones de metros cuadrados.

Estos procesos permitirán la emisión de certificados de títulos deslindados y registrados a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Por años, muchos de estos espacios se encontraban registrados a nombre de distintas instituciones públicas como el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección de Bienes Nacionales o el CEA, lo que generaba dispersión y limitaba la protección efectiva de los recursos naturales.

“Cuidar lo nuestro es un deber sagrado de cada dominicano, y todavía más de nosotros como Administración Pública. Es una cultura que queremos fomentar y profundizar cada día más. Lo que es de todos es también de cada uno de nosotros, por lo que su protección y correcto cuidado constituye una labor a la que debemos prestar nuestros mejores esfuerzos”, afirmó Abinader.

Ademas, anunció la conformación de un equipo de trabajo que, en coordinación con el SINAP, tuvo la responsabilidad de organizar el proceso piloto de titulación para Lomas Novillero y Los Haitises, que abarca las provincias Monte Plata, Duarte, Hato Mayor y Samaná.

El presidente Abinader destacó que esta acción forma parte de una estrategia nacional para organizar, documentar y blindar legalmente las áreas naturales protegidas, dividiendo el proceso por regiones y niveles de complejidad hasta abarcar todos los parques del país.

A la fecha, el gobierno ha titulado más de 730 millones de metros cuadrados en el Parque Nacional Jaragua y Área Nacional de Recreo Bahía de Las Aguilas, así como en el Parque Nacional José Del Carmen Ramírez.

Con este proyecto, el Gobierno busca sentar un precedente histórico en la defensa legal de los parques nacionales y áreas protegidas, garantizando su preservación para las presentes y futuras generaciones.