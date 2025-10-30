A raíz de las inundaciones en distintos sectores de Santo Domingo Oeste, las quejas han llovido en su contra. Se le atribuye no haber elaborado ningún plan de contingencia para evitar que el agua y la basura anegaran calles y residencias. Las brigadas del cabildo brillaron por su ausencia mientras los vecinos tuvieron que arreglárselas con sus propios medios.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos

Modificaciones al Código Procesal: ¿Por qué la demora en su aprobación?

La demora para aprobar en segunda lectura la modificación del Código Procesal Penal no dejó de plantear sus conjeturas. Al aprobarse a unanimidad se deduce que se procuraba consenso sobre las correcciones. No se puede atribuir al impacto de la tormenta Melissa. Independientemente de las razones para la demora, tal parece que las presiones surtieron su efecto.

Gloria Ceballos, directora del Indomet

Advierten sobre los efectos persistentes de la tormenta Melissa

Oportuna su advertencia de que los efectos de la tormenta Melissa no han pasado y de que en el suroeste todavía se esperan hasta 200 milímetros de lluvia generados por el fenómeno. Hasta que se levante el telón la población debe prestar atención a las orientaciones para prevenir desgracias o males mayores. Información, como se ha visto, no ha faltado