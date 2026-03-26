El presidente Luis Abinader no retornó con la alforja vacía de su encuentro con su homólogo francés Emmanuel Macron después participar en el Foro Global Anticorrupción e Integridad patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) celebrado en París.

Durante la entrevista se acordó arrancar desde la semana entrante con la construcción del monorriel de Santo Domingo, con el apoyo de Francia, como parte del sistema integrado de transporte en República Dominicana.

Desde todo punto de vista se trata de un paso que consolida no solo las buenas relaciones entre los dos países, sino que contribuye a enfrentar uno de los grandes dramas de la vida social en el país.

Es significativo que Macron resaltara que en los últimos 20 años Francia ha sido el socio preferente de República Dominicana en infraestructura y transporte urbano, destacando que la relación bilateral entre ambos países es sólida y de confianza.

El monorriel de Santo Domingo, que tendrá una extensión de 12 kilómetros, es otra de las opciones exploradas por el Gobierno para enfrentar el drama del transporte de pasajeros.

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La obra será financiada por el Gobierno dominicano y la Agencia Francesa para el Desarrollo. Las condiciones preferenciales representan no solo una muestra de cooperación, sino un gran alivio para las finanzas nacionales.

Con tales resultados el viaje a Francia y el encuentro de Abinader con Macron han sido muy fructíferos.