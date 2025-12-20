Santo Domingo.- El mandatario al conversar con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, donde se sentó mesa por mesa, durante un compartir navideño citó otro dos casos como lo más difïciles la pandemia del Covid 19, y la situación socio política de Haití.

El jefe de Estado dijo que en el fraude de Senasa que los estados fueron maquillados y que por eso explotó el caso.

Indicó que han habido otros casos pero que se han detectado a tiempo.

El mandatario que por segunda vez en se reune cñon los periodistas en navidad exaltó la labor que realizan los periodistas que cubre las incidencias del Palacio Nacional en un trabajo reconoce es intenso por las actividades que involucra su agenda.

«Quiero agradecer a ustedes, que no acompañan cada día en un trabajo que no es fácil, en un trabajo en el que ustedes van muchas veces forzados con las diferentes actividades que tenemos», manifestó el jefe de Estado al compartir un almuerzo con los periodistas que cubren las incidencias del Palacio Nacional.

Definió el caso como una de las situaciones más difíciles enfrentadas por su gobierno, llegando incluso a compararla con la compleja situación de Haití, debido al impacto institucional.

Explicó que las irregularidades no afectaron a los afiliados del Senasa, sino directamente al Estado, ya que el sistema se sostiene con las aportaciones mensuales de los propios asegurados.

El gobernante manifestó su deseo de ser más cercano a la prensa pero – que sus obligaciones de Estado no le permiten dedicarle toda la atención que merecen quienes se encargan de informar diriamente a la ciudadanía, lo cual valora y respeta.

Al encabezar un almuerzo con periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubren la fuente del Palacio Nacional, el mandatario, acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, agradeció el trato y apoyo a su gestión.

«Vamos a seguir trabajando juntos, con confianza, con respeto y que siempre entre nosotros, más allá que el presidente de la República nos sientan como una amigo», sostuvo expresó el mandatario al desearle una feliz Navidad con mucha salud para el próximo año, éxitos y que lo disfruten con sus seres queridos.

Apertura prensa

En la palabras a los periodistas, el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero, recordó que el encuentro es de confraternidad para hacer un aparte en la labor diaria y compartir como colegas.

Destacó que desde que inició su acompañamiento al presidente Luis Abinader ha mantenido la misma disciplina, el mismo entusiasmo y afán de trabajo, honestidad cuyas acciones en el Gobierno han sido las mismas que lo ha caracterizado en su vida política.

Sostuvo que el mandatario es un hombre que no fue a servirse del Gobierno y que su proyecto político lo financió con los recursos de la familia porque es un hombre «sincero y sin dobleces que no tiene dos caras y que dice las cosas de frente».

Mientras que el director de Estrategia y Comunicación (Diecom), Félix Reina, resaltó lo significativo de la presencia del mandatario que modificó su agenda para compartir con los periodistas que cubren el Palacio Nacional por la importancia que le confiere el mandatario al trabajo que realizan los profesionales de la comunicación.

Destacó la cercanía, dedicación y preocupación permanente del mandatario por colocar a los representantes de los medios de comunicación en el sitial que le corresponde.

Dijo que por sus años en el ejercicio de la profesión puede asegurar que el actual es un momento estelar en el periodismo dominicano por la cercanía y preocupación permanente, por el contacto directo con los periodistas por la importancia que tienen para el gobernante.

«Este es un presidente excepcional en cuanto al manejo de las relaciones públicas, la comunicación y su relación con los periodistas en sentido general», apostilló.

En la palabras de bienvenida, el subdirector de la Diecom, Abel Guzmán Then, resaltó la labor de quienes cubren las incidencias de la Casa de Gobierno de forma tan profesional «que, la verdad, eleva el nombre de la comunicación y el periodismo como lo hacen ustedes cada día de madera denodada».

Expresó la satisfacción que siente esta gestión, bajo la dirección de Félix Reina, en la Diecom y de Alberto Caminero, en la Dirección de Prensa del Presidente, de compartir un espacio en «la etapa de mayor apertura hacia los medios de comunicación con el presidente, como lo es Luis Abinader, más abierto y que cree en la prensa libre y en la comunicación».

«El presidente Luis Abinader entiende que el trabajo que ustedes hacen diariamente es de cara a la democracia y de cara al sol, para fortalecer la comunicación gubernamental», manifestó.

La semana pasada, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas, acusadas de cometer irregularidades administrativas durante la pasada gestión del Senasa.

El juez acogió además la solicitud del Ministerio Público de declarar el proceso como caso complejo, dada la magnitud de las imputaciones y el número de involucrados.

Mientras que tres de los imputados que colaboraron con la investigación se les dictó prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos.