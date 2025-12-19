SANTO DOMINGO.- La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia depositaron hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra al director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista, el empresario Jhonny Morales y a Lowell Fernández, por su presunta implicación en el desfalco contra la ARS Senasa.

Según la denuncia, Jhonny Morales habría recibido más de 95 millones de pesos mediante la emisión de facturas por servicios ficticios, como parte de un esquema de lavado de activos.

En tanto, Edgar Batista es señalado como responsable del mecanismo de alteración de los sistemas informáticos durante su gestión como gerente de Informática de Senasa, lo que habría facilitado la sustracción de fondos.

Asimismo, Lowell Fernández fue identificado como representante de la empresa Farmacard, entidad que, de acuerdo con los querellantes, fue utilizada para sustraer y lavar más de 2,300 millones de pesos vinculados al fraude.

Las organizaciones denunciantes advirtieron que enfrentan fuertes presiones para excluir del proceso a empresarios y figuras políticas que habrían sido beneficiarios directos del entramado criminal.

De igual forma, solicitaron a la Procuraduría investigar por lavado de activos al superintendente de Bancos, Rafael Fernández, al considerar “inexplicable” que se haya producido una operación de lavado de más de 43,000 millones de pesos a través del sistema financiero nacional sin que el órgano regulador actuara oportunamente.

“Resulta imposible que una operación de esta magnitud se realizara utilizando los canales bancarios sin que la Superintendencia de Bancos reaccionara, sospecha que se agrava cuando uno de los involucrados es hermano del superintendente”, afirmó Surun Hernández.