Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader realizó este miércoles un recorrido exitoso durante la prueba dinámica de la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo, también conocida como el Metro de Los Alcarrizos, una obra moderna y segura que beneficiará a más de un millón de habitantes de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

Una obra clave para la movilidad urbana

La nueva línea conecta la estación María Montez en el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la terminal en Los Alcarrizos, extendiendo el sistema de transporte por 7.3 kilómetros. Durante la prueba dinámica, el mandatario destacó que la obra permitirá reducir hasta un 60% los tiempos de traslado, además de ahorrar dinero y esfuerzo a los usuarios.

“Las pruebas anteriores han sido satisfactorias tanto en términos mecánicos como estructurales, de acuerdo con informes de compañías supervisoras”, explicó Abinader al llegar a la estación Pablo Adón Guzmán en Los Alcarrizos.

El presidente aseguró que todo marcha según lo proyectado y que la Línea 2C será entregada oficialmente en febrero de 2026. Además, indicó que en la estación Pablo Adón Guzmán se instalará un punto GOB, acercando los servicios del gobierno a la población.

Detalles de la línea 2C

La línea incluye cinco estaciones nombradas en honor a figuras dominicanas destacadas en cultura y deporte:

Pedro Martínez (km 9.5)

(km 9.5) Franklin Mieses Burgos (Autopista Duarte esquina avenida Monumental)

(Autopista Duarte esquina avenida Monumental) 27 de Febrero (km 13)

(km 13) Freddy Gatón Arce (km 14)

(km 14) Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos)

El proyecto contempla también un túnel de 940 metros que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera, y la construcción de una vía marginal de 6.5 km con tres carriles, paralela a la autopista Duarte, transformando esta en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el km 9.

Inversión y supervisión

Según el director de la OPRET, Rafael Santos Pérez, la inversión alcanza los RD$30,000 millones, convirtiéndose en una de las más importantes en transporte público en la historia del país. “Cada peso invertido se ha administrado con responsabilidad, garantizando la calidad y seguridad”, afirmó.

Al recorrido lo acompañaron los ministros de Obras Públicas, Defensa, sin cartera, el director de la Policía Nacional y los alcaldes de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos, supervisando personalmente los avances de la obra.

Impacto social y modernidad

Con la Línea 2C, el gobierno reafirma su compromiso con un sistema de transporte público moderno, seguro y eficiente, con un alto impacto social y urbano, que mejora la conectividad y la calidad de vida en el Gran Santo Domingo. Actualmente, la obra se encuentra en etapa final de terminación, trabajando en impermeabilización, pintura, paisajismo y detalles en las estaciones.