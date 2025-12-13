Gobierno aún no fija nueva fecha para la Cumbre de las Américas

El Gobierno dominicano no ha decidido la nueva fecha que se celebrará la Décima Cumbre de las Américas, después que la misma fuera suspendida el 3 de noviembre del presente año.

Tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores ha explicado las razones que dieron lugar a suspender la actividad, solo se limitó a comunicar que la posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan.

Solo comunicaron que desde el año 2022, al momento de República Dominicana asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe.

La Cancillería dijo que agradecían los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave: países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales.

Asimismo, hemos consultado con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización de la Cumbre, como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Dominicana propuso su candidatura para sede de la Décima Cumbre de las Américas durante la Novena, celebrada en Los Ángeles, California, EE.UU., en junio de 2022. La Asamblea General de la OEA la aprobó por aclamación ese mismo año, en Lima, Perú