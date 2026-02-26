Abinader se suma a tendencia de IA con video que recrea su imagen en otros países

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, se sumó a la tendencia global del uso creativo de la inteligencia artificial (IA) al publicar un video en el que recrea cómo luciría si hubiese nacido en otros países distintos a la República Dominicana.

El audiovisual fue compartido a través de su cuenta oficial de Instagram y muestra versiones estilizadas del mandatario adaptadas a distintos contextos culturales alrededor del mundo.

Recreaciones con identidad cultural

En el video se presentan imágenes generadas con IA en las que el jefe de Estado aparece caracterizado con elementos tradicionales de naciones como India, Marruecos, Kenia, Japón, Mongolia e Islandia, entre otros países.

Cada representación incorpora vestimentas, paisajes y rasgos culturales asociados a esas regiones, siguiendo una tendencia digital que ha ganado popularidad en redes sociales.

Tendencia en redes sociales

La publicación forma parte de un fenómeno global en el que figuras públicas y usuarios recrean su imagen mediante herramientas de inteligencia artificial para proyectarse en distintos escenarios culturales o históricos.

El contenido generó múltiples reacciones entre los seguidores del mandatario, quienes comentaron y compartieron el video en la plataforma.