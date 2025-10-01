Santo Domingo.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, envió cartas a sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, solicitando su apoyo para fortalecer la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, en medio del agravamiento de la crisis humanitaria y de seguridad en la nación vecina.

En las misivas, fechadas el 1 de septiembre de 2025, el mandatario advirtió que la violencia en Haití continúa desbordando sus fronteras, afectando directamente la seguridad nacional dominicana y comprometiendo la paz en toda la región.

Abinader recordó que la República Dominicana ha respaldado la propuesta del secretario general de la ONU, António Guterres, para transformar la MSS en un modelo híbrido bajo liderazgo operativo y logístico de las Naciones Unidas.

Asimismo, solicitó a Moscú y Pekín, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que apoyen el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos, que busca dotar a la MSS de mayores capacidades y mandatos para combatir organizaciones terroristas, restaurar el orden público y avanzar hacia una paz sostenible y una gobernabilidad democrática en Haití.

