Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader realizó una visita al distrito municipal Villa Linda – Palmarejo, donde supervisó el funcionamiento de la cañada saneada por el Gobierno y anunció la intervención de los 300 metros restantes para completar los 3.9 kilómetros de la obra.

El mandatario destacó que, con la conclusión de estos trabajos, se pondrá fin a las inundaciones que por años afectaron a los residentes cada vez que se registraban lluvias en la zona.

Durante el recorrido, Abinader conversó con los moradores, quienes expresaron su satisfacción por el saneamiento de la cañada, señalando que la intervención ha transformado sus condiciones de vida y les ha devuelto la tranquilidad ante los recientes aguaceros provocados por la tormenta tropical Melissa.

Los comunitarios agradecieron al presidente por la obra, afirmando que la zona era una de las más vulnerables y que esta ha sido una de las inversiones más significativas realizadas en la comunidad.

El jefe de Estado informó que, una vez concluida la intervención, se dará inicio al asfaltado de las calles y la construcción de contenes, para lo cual instruyó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

“Quise venir a confirmar que vamos a hacer un programa con la CAASD, para que todas las cañadas del Gran Santo Domingo tomen como ejemplo esta intervención”, expresó el mandatario.

El presidente recibió explicaciones del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, quien detalló que el proyecto se ha ejecutado en tres etapas. Hasta el momento, se han completado 3.6 kilómetros y se encuentra en licitación la última fase de 300 metros.

Suberví explicó que el proceso incluye convertir la cañada en una vía transitable, además de la reconstrucción de unas 50 viviendas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad a la orilla del afluente.

La obra beneficia a más de 5,000 familias y contempla una inversión total de RD$ 420 millones.

Finalmente, el funcionario destacó que, hasta la fecha, se han saneado 16 cañadas en el Gran Santo Domingo, y que el Gobierno planea intervenir otras 29, con una inversión global de RD$ 8,000 millones.