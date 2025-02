El presidente Luis Abinader se reúne periódicamente con los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el objetivo de conversar sobre sus aspiraciones, mantener la armonía y que la organización salga fortalecida del proceso interno donde será seleccionado su candidato presidencial.

Así lo informó hoy el aspirante presidencial y dirigente de esa entidad política, Guido Gómez Mazara, quien señaló que el último encuentro fue hace dos semanas y que hasta el momento se han celebrado cinco.

Dijo que estas reuniones se han hecho con Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; David Collado, ministro de Turismo; Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; Tony Peña, director del Gabinete Social y Wellington Arnaud, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). Hasta el momento en el PRM son estos los seis aspirantes presidenciales.

Gómez Mazara manifestó que en esas tertulias participan también José Ignacio Paliza, en su condición de presidente del partido oficialista.

“Nosotros tenemos una reunión regularmente con el presidente Luis Abinader. El interés de nosotros es no manejar los detalles de manera pública, pero nos estamos reuniendo”, precisó el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo que se transmite por la planta televisora Color Visión, canal 9.

Al ser cuestionado sobre la gran cantidad de aspirantes a la presidencia, Gómez Mazara señaló que constitucionalmente todo dominicano tiene la facultad de aspirar.

“Ahora yo voy a ser tan rudo como de costumbre, en República Dominicana y no hablo de mi partido, hay proceso de arrabalización de las aspiraciones presidenciales, porque para una aspiración se requiere herramientas fundamentales, hay que tener un nivel de formación, de entrenamiento y capacidad, ¿por qué? Porque los temas de nación implican un nivel de conocimiento”, expresó el aspirante a ser nominado como candidato perremeísta para las elecciones del 2028.

Indispensables

Entiende que no se puede contribuir a que el modelo político dominicano termine “entrándole a patas a la ciudadanía”, cuando se presentan figuras en el centro del debate nacional sin requerimientos indispensables.

“La vida política dominicana ha demostrado que no es el dinero, que son las condiciones la que imperan”, subrayó.

Gómez Mazara advirtió que hasta por un problema generacional, el PRM está en la obligación de no repetir los viejos “vicios” de la competencia que condujeron al fratricidio del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Apostar a la gestión

En tal sentido, Gómez Mazara cree que su organización tiene que aspirar a la madures, al consenso, al entendimiento y a la preservación del instrumento, que en este caso es el PRM, así como a la gestión del gobierno que encabeza Abinader.

“Si nosotros no hacemos todo el esfuerzo posible para que la gestión tenga un buen desempeño: fracasaremos en las candidaturas y eso lo digo en la mejor buena fe posible, porque yo soy de la persona que a lo interno del partido he propuesto que este año no hagamos campaña y que nos mantengamos todos apostando a una buen gestión del Gobierno”, agregó.