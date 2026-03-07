Miami, Florida. – Como parte de su agenda oficial durante la cumbre Escudo de las Américas, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un encuentro bilateral con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien abordó temas orientados al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Durante la reunión, las autoridades analizaron oportunidades para ampliar la cooperación económica, promover mayores intercambios comerciales y continuar consolidando los vínculos bilaterales entre la República Dominicana y Estados Unidos.

En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien acompañó al mandatario dominicano en este espacio de diálogo enfocado en impulsar la agenda comercial y económica entre ambos países.

La reunión se realizó en el marco de la participación del presidente Abinader en la cumbre Escudo de las Américas, un encuentro de alto nivel que reúne a líderes del hemisferio con el propósito de fortalecer la cooperación regional frente a desafíos comunes en materia de seguridad, comercio y desarrollo.